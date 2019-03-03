縣長出馬 誠品有望續留台東

2019年03月03日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東僅有的1家誠品書局是不少台東人的心靈補給站，今年5月租約到期，傳出有意撤出，台東縣政府盡全力希望誠品留下來；縣長饒慶鈴專程北上拜訪誠品集團董事長吳旻潔後，誠品已表達將規畫新的合作經營模式，繼續參與縣府公開招商的意願。

願參與縣府公開招商

「誠品書店台東故事館」是台東人文薈萃的據點，也是遊客必遊打卡之地，但是台東縣政府與誠品的合約即將於今年5月到期，基於商業模式的改變，誠品一直在斟酌是否續約，甚至撤出台東幾乎已成定局，台東縣政府全力挽留，希望誠品留下來參加公開招標。

台東沒誠品 文化災難

「在台北，少1間誠品影響有限，但台東若沒了誠品，將是1場嚴重的文化災難」，為了留住誠品，台東縣長饒慶鈴說，日前她特別北上拜訪誠品集團董事長吳旻潔，主動邀請誠品繼續參與投標，誠品已表達將以新的合作經營模式規畫，繼續參與縣府公開招商的意願。

饒慶鈴也強調，台東需要一個關心文化和閱讀生活的場域，不限於誠品，任何對台東有熱情、有人文關懷責任的企業，都歡迎來台東，豐富台東的人文內涵。

座落於鐵花商圈的「誠品書店台東故事館」，為台東事務所舊址，於2007年由台東縣政府整修後，再招商委託誠品經營管理，10餘年來與鐵花村一起點亮鐵花新聚落，聽聞誠品要撤離台東，不少鄉親都為之扼腕，希望誠品續留台東。

(中國時報)