與韓終須一戰 柯吟詩不回答

2019年03月03日 04:10 中國時報 潘建志 、 林宏聰 、袁庭堯／綜合報導 、袁庭堯／綜合報導

台北市長柯文哲2日一大早在東港東隆宮參拜，被媒體追問「柯韓終須一戰」，他長嘆一口氣後突然吟詩「千里江陵一日還」，讓人摸不著頭緒。

柯文哲昨到屏東縣向陽竹田農場參觀溫室有機農作，媒體仍追問知不知道蔡英文前往探視扁媽，柯搖頭並未回應。媒體再詢問：「探視陳水扁是為了與他結盟搶獨派選票嗎？」柯苦笑說，「現在都沒事做了嗎？都給你們說就好了」。談到對南部鄉親的印象，他則明確回應「有感受到熱情了！」

柯文哲突然吟起詩「千里江陵一日還」，記者追問什麼意思，柯並未回應。此句詩出於李白《早發白帝城》第二句，之後是「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。」是否意有所指，讓人充滿想像。

柯文哲預告4月將出版阿扁口述歷史，扁醫療團隊陳順勝臉書發文強調，就醫療考量，他認為口述歷史若能夠出版，讓阿扁將想講的事情說清楚，對紓解壓力有幫助，且特別建議台北市府讓阿扁回去辦簽書會，若扁能重返舊地，空間刺激對他時序上的定向相當重要。

陳順勝表示，許多扁友對阿扁與柯P見面相當憤怒，籲請阿扁別再見他了，甚至於「幹」聲連連。

陳順勝強調，至今無法接受柯文哲曾說過阿扁總統「起初裝病」，因為法官後來曾據此要求阿扁繼續出庭，「柯文哲還欠我們醫療小組與看過阿扁總統病的醫師們一個正式道歉，沒道歉就沒有原諒！」

(中國時報)