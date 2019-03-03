偏鄉行醫 張震慶獲醫療奉獻獎
台北榮總新竹分院高齡醫學科主任張震慶，從醫30餘年，走入新竹縣、市各偏遠鄉鎮、部落，「哪裡需要就去哪裡」，曾到新竹榮民之家、北埔鄉、橫山鄉衛生所服務，他與妻子謝素貞長期關心在地年長者，行醫無疆界，獲得台北市大龍峒保生宮第1屆醫療奉獻獎肯定。
張震慶有感於偏鄉醫療資源的缺乏，曾經在五峰鄉開辦黃昏門診，協助原民部落的醫療，由於新竹縣偏鄉衛生所醫師時有開缺，他也「哪裡有缺就去哪」，曾經代理北埔鄉衛生所主任，近日又前往橫山鄉支援，也曾在新竹榮民之家服務。
張震慶父親為桃園客家人、母親為閩南人，謝素貞則是苗栗客家人，夫妻倆都能流利使用客語，在偏鄉服務語言無礙。謝素貞說，她長期陪伴先生前往偏鄉駐診，自費採購餐點，招待老人家，她說，不希望年長者就醫，但「要定期來會面」，知道對方安好就安心。
謝素貞也分享，由於長期在偏鄉服務，和年長者都熟悉，夫妻倆也利用閒暇時間家訪，有一次發現僅有看護陪伴的年長者得了嚴重褥瘡，當下立即協助她送醫，以免延誤治療，謝素貞說，很多事「不走近看也很難發現」。
張震慶常往偏鄉跑，謝素貞也看在眼裡，如今獲得醫療奉獻獎的肯定，夫妻倆都十分開心。
謝素貞說，由於新竹有不少醫師都是外來人，前往偏鄉服務的意願較低，但她仍希望有更多年輕醫師投入，走入社會角落服務。第1屆醫療奉獻獎徵選，共有14名醫師、7個醫療團隊報名參加，最後共有3名醫師、1個團隊入選。
(中國時報)
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