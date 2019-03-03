AIPH嗆告 燕堅護台中權益

2019年03月03日 04:10 中國時報 林欣儀 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中世界花卉博覽會門票爭議越演越烈！針對AIPH（國際園藝者協會）指台中市政府開放市民免費看花博、雙方在花博權利金金額未達共識，不排除鬧上國際訴訟，台中市長盧秀燕2日表示，市府站在市民立場，一定維護台中權益與預算、依約行事，相信若訴訟也一定會贏。

AIPH祕書長白立福日前對媒體放話、指台中花博若不收門票，可能停止台中主辦權、雙方鬧上國際訴訟，市府的免費入場政策讓AIPH沒有收入、不符AIPH政策，近日將與市府見面協商。

盧秀燕2日參加張廖簡宗親會活動時，強調「一定依約行事」，市府不能亂給錢、這樣的言詞是沒有用的，市府會遵守契約、這是最好的標準，雙方當初簽訂的合約有守住台中權益與預算，相信雙方即使打上訴訟，台中也一定會贏。

盧秀燕說，身為市府，一定要守住台中的權益、台中人的預算，市府依約行事，一毛錢也不會少給AIPH，但要再多、亂要，也不可能。

前台中市長、交通部長林佳龍昨表示，當時爭取到台中花博成為世界級花博，有得到國際認證，也有簽約，就是有收費的博覽會，新市府有不同做法，但不希望走到訴訟或被取消資格，將協助新市府團隊做好溝通，讓花博如期舉辦完成。

(中國時報)