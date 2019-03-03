鄭成功後裔在四湖 國姓公遶境
雲林縣四湖鄉因有鄭成功後裔於明末清初定居，鄭氏家族為慎終追遠，雕塑神尊並分成五房輪流奉祀，2日舉辦開台尊王國姓公遶境，並結合「鄭成功文物陳列館」展示活動，希望藉由特色文化行銷四湖鄉觀光產業。
鄭成功俗稱「國姓公」，另有「開台尊王」尊號，明末清初渡海來台，相傳1支鄭成功後裔定居當時四湖鄉竹達寮，300餘年來鄭氏家族5個兒子開枝散葉，大房留在四湖鄉，二至五房分別遷居至土庫鎮、斗南鎮、崙背鄉、大埤鄉等地區。
鄭氏家族五房後代為慎終追遠，每年元宵節後都會舉辦「開台尊王國姓公遶境活動」，2日會同地方信仰中心海清宮包公祖廟等廟宇展開遶境，沿途民眾設案焚香、燃炮相迎，並把握一年一度「鑽轎底」機會求平安，熱鬧非凡有如小過年。
四湖鄉長蘇國瓏表示，有鑑於許多國姓公古文物歷經長期跨部落輪流供奉，已有部分毀損或遺失，為保存歷史文化資產，特別向雲林縣政府爭取經費，在三條崙海水浴場休閒區興建一座別具古味的鄭成功文物陳列館，內有上百件古文物，年代均在200年以上，相當珍貴。
沙崙湖文史關懷協會總幹事吳雙喜指出，開台尊王國姓公遶境與鄭成功文物陳列館，不僅可供大眾緬懷鄭成功的民族精神，配合包青天祖廟海清宮、三條崙水浴場，還可打造一處充滿特色的休閒景點，幫助四湖鄉發展觀光產業。
(中國時報)
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