韓國瑜推薦這本書 借閱一空
高雄市長韓國瑜鼓勵閱讀，2月推薦嚴長壽《在世界地圖上找到自己》，圖書館藏書已被借閱一空，「比熱門輕小說還搶手」；市圖3月起再推「開卷書香」，借書可積點換贈品，年度大獎更是暢遊香港迪士尼，讓市民讀萬卷書又行萬里路。
韓國瑜2月12日推薦《在世界地圖上找到自己》，作者嚴長壽從國際趨勢分析台灣未來人才需求，韓希望市民讀後培養宏觀視野，結果坊間書店賣到缺貨，出版社緊急再版，書腰更特別印上「韓國瑜市長親自推薦，高雄市每月好書首波必讀」。
高市圖館長潘政儀指出，記者會後至3月2日，各分館《在世界地圖上找到自己》累計借出222冊，預約則有332冊次，截至昨天為止，還有168冊次等待借閱，他說，社會科學類的書籍很少如此熱門，「比年輕人最愛的輕小說還要搶手！」
今年高市圖書館「開卷書香─閱讀心四季」活動3月1日正式開跑，持借閱證1次借5本書計1點，12點以上可換環保袋、口罩等好禮，累計36點加碼兌換50元超商商品卡，季抽獎則有多項實用家電，年度大獎更是暢遊香港迪士尼。
高市圖指出，高雄市民去年借閱量1183萬冊，比2017年增加近百萬冊，而根據國家圖書館發表統計，2018年高雄「每人到館次數」以11.11次居全國之冠，顯示市民閱讀能量正逐年飆升。
(中國時報)
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