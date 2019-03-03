中角灣衝浪基地 新北盼中央扛責
新北市與中央打造金山中角灣衝浪基地，市長侯友宜與交通部長林佳龍將在3日前往會勘，但目前卡關在林務局保安林地解編、都市計畫變更，及聯外道路開闢經費和私有土地租借或價購問題，新北市府盼中央承擔更多責任，由北觀處以需用機關角色，主動溝通協調，讓中角衝浪基地盡快落實。
行政院長蘇貞昌競選新北市長選戰期間，提出中角灣培訓基地，接任閣揆後，也在1月18日與侯友宜共同視察，並指示交通部北觀處全力配合，原春節期間林佳龍就有意邀侯會勘，但因華航機師罷工事件，延至3日舉行。
新北市府表示，市府已舉行5次跨局處會議，也與中央單位舉行3次協調會議，新北市教育局體育處將負責發包，改善中角國小為培訓學校，興建中角灣的衝浪中心，未來硬體設施完成後委由專業團隊經營。
新北市府也說，主要計畫道路開闢部分，只要中央提撥經費後，新北市工務局將負責後續興建事宜，「新北市該負責的，一件都不會少。」
市府表示，目前打造衝浪基地，仍有林務局保安林地解編、都市計畫分區變更，及最關鍵聯外道路開闢經費與私有土地租借或價購問題。主要道路會經過私有土地，涉及借用或價購問題，這部分需交通部觀光局積極協助，中央目標於今年10月底完成衝浪中心，新北市評估解決問題時間，建議把完工期成定為今年底較為合宜。
(中國時報)
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