鄭文燦餐敘僑胞 相信美會挺台

2019年03月03日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦率團訪美，美西時間1日晚出席南加州全僑洛杉磯餐會，以「讓台灣走在正確的道路上」為題進行演講，信心喊話稱相信美國代表的全球民主價值能夠支持台灣，他也提到桃園升格後，人口成長全國第一，不論北漂、南漂，最後都漂來桃園，強調桃園工業產值全國第一，發展無可限量，「選擇桃園就是現在！」

鄭文燦2月28日至3月11日率團出訪美國洛杉磯、華府及紐約。訪美第二日就與長堤市（Long Beach）市長Robert Garcia簽署合作備忘錄，並走訪桃園在加州的姊妹市爾灣市（City of Irvine）和聖貝納迪諾郡（San Bernardino County），鄭大讚桃園長堤航線是亞洲美洲非常重要的物流通道，是長榮海運、空運在加州的好朋友，期許長堤市成為桃園在加州第四個姊妹市。

鄭文燦晚間在僑胞餐會，講述民主台灣的政治特徵、桃園的多元族群魅力、台美關係等主題，強調民主台灣已經是全國共識，希望國際社會張開雙手歡迎，相信美國代表的全球民主價值能夠支持台灣，讓走在正確道路上的台灣不會孤單、不會被放棄，邁向全球民主共同願景，「有民主的台灣，才是我們的家！」

鄭文燦也指出，桃園工業產值全國第一，也有許多大型美商如思科（Cisco）、微軟設廠或建置營運總部，將來「亞洲 ‧ 矽谷」計畫還有亞洲創新研發人才交流中心、航空城世貿會展中心、虎頭山物聯網創新基地、幼獅國際青年創業村等，發展無可限量。

(中國時報)