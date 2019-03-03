糖鐵巡道車 快閃竹塘鄉間
台糖五分小火車再現！彰化縣竹塘國中結合竹塘鄉農會，與鐵道達人陳朝強合作，2日上午在竹塘鄉舉辦小火車一日快閃活動，135糖鐵巡道車停駐昔日竹塘火車站舊址旁萬國煤氣行前，讓不少四、五年級生感動憶當年。
竹塘鄉農會總幹事詹光信化身列車長，帶著農會吉祥物米寶寶，與巡道車陸續現身在最夯的木棉花道、田在芯頭農場地瓜田，和萬國煤氣行等地，煤氣行老頭家黃邦吉也受邀到門前與小火車合影，他站在連結器上，難掩滿臉的興奮與激動。
竹塘國中參加網界博覽會競賽，學生進行田野調查、下鄉踏查時，從一張老照片得知原來竹塘鄉曾經有火車站，有鐵道和小火車行駛，進而決定研究曾在竹塘鄉間運行、行駛在田中鎮至二林鎮之間的糖鐵田林線。
竹塘國中校長黃仲平說，糖業沒落後，竹塘車站被拆，鐵道也改建、舖上柏油，成為中興街，為了讓孩子們回想當年情景，相隔半世紀，由陳朝強修復的135巡道車載運至鄉內進行「五分車重返竹塘」快閃活動，再現經典的糖鐵舊時光。
80歲的黃邦吉說，從小就幫忙父親將竹塘生產的米、肥料等貨物搬上火車；有一天車站人員邀父親與火車合影，當時父親跳上火車頭連結器上，照片他一直珍藏。如今貨運行早已轉型成煤氣行，真沒想到還能再見到小火車出現門前。
(中國時報)
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