成龍溼地徵志工 免費吃住1個月
「2019成龍溼地國際環境藝術節」邀請國內外藝術家打造成龍溼地，即日起展開「來去海口住1個月」志工召募，錄取者需幫助國外藝術家進行藝術創作，但可在成龍溼地免費吃住1個月，感受沿海漁村的風土民情。
雲林縣口湖鄉成龍溼地因地層下陷與颱風侵襲，大片良田泡在海水中成為廢耕地，林務局為了保育這片溼地生態，除了以生態休耕的概念補貼租用農地，也邀請「觀樹教育基金會」駐村蹲點，每年舉辦「成龍溼地國際環境藝術節」並帶領村民一起向溼地學習。
今年「成龍溼地國際環境藝術節」邀請義大利、台灣、日本等3名藝術家，將於4月9日起進行為期1個月的藝術創作，由於外國藝術家在創作過程中需要助手並與村民溝通，因此基金會採「以工代宿」方式徵求志工。
觀樹教育基金會主任王昭湄表示，志工吃住完全免費，條件為20歲以上、國台語皆通、擅長與阿公阿嬤小孩聊天，還能以英語與外國人溝通，1個月都寄住村民家中。由於該地距離市區有一段距離，應徵者要有「回到最簡單生活」的心理準備。
王昭湄說，歡迎嚮往在藍天白雲下腳踏實地揮汗工作的朋友、想要放自己1個長假不受電腦約束的朋友，以及想要在出國打工度假前先練練自己膽量、複習一下英文、玩一場大地藝術的朋友，通通來成龍村集合，一起「來去海口住1個月」，志工報名截止日為本月8日。
(中國時報)
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