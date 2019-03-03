台灣燈會今閉幕 估湧入百萬人潮
被譽為「史上最美燈會」的2019台灣燈會在屏東於3日閉幕，不少民眾把握最後參觀機會。今日是燈會最後一天，預計現場仍將吸引百萬以上人潮，其中朱宗慶打擊樂團、無人機展演、閉幕煙火是許多民眾鎖定表演，縣府邀請大家一起來為燈會劃下完美句點。
今年台灣燈會已破千萬人次，二二八連假首兩日單日均破160萬人次，即使人潮擁擠，許多民眾仍趕在最後兩日入場參觀。閉幕當日精彩節目包括下午5點主舞台的朱宗慶打擊樂團、晚上9點44分無人機展演，及9點54分的閉幕煙火秀。
最受歡迎的intel無人機燈光展演此次共演出7場，團隊前後停留超過3周，是該公司目前在海外展演最久、場次最多的一次。展演空檔縣府也安排團隊到屏東旅遊，專程參訪演出圖案中的鵝鑾鼻燈塔、車城福安宮土地公及品嘗東港鮪魚美食，實際體驗屏東之美。
除了燈會突破千萬人次外，2019台灣燈會在屏東APP也創紀錄，繼榮登IOS及Android 雙下載平台「旅遊類」排行榜第一名，下載人數超過16萬人，是歷年燈會未曾出現的佳績，網友使用度也一片好評，評價達4.4顆星。
此次燈會的競賽燈區為傳統花燈，縣府2日也舉行頒將典禮，4座燈王由縣長潘孟安親自頒獎。其中機關團體組燈王由台中監獄製作的「富貴呈祥」獲得，兩隻孔雀和旋轉的龍人氣不輸現代花燈，精細製工和鮮豔色彩讓人嘆為觀止。
(中國時報)
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