稼日蒔光可食地景 學童開心收成

2019年03月03日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市府去年在淡海輕軌行政中心前打造「新北稼日蒔光」基地，成為全市最大的可食地景區，3.7公頃土地種植了20多種蔬菜、水果及香草植物，儼然是市民的開心農場，適逢收成季，市府2日上午邀請百位學童親手收成健康蔬菜，提供社區老人共餐食用，用土地串起社會溫情。

「嘿咻、嘿咻」，學童賣力採收紅色的萵苣及翠綠的蘿蔓等健康蔬菜，接著送到社區的老人共餐服務據點，除了成為桌上佳餚，也可帶回烹煮。

新北稼日蒔光可食地景區的蔬菜，平時都由淡水在地農民鄭鵬舉親自種植及養護，還有多種水果及香草植物，加上新北市景觀處以新北市樹台灣山櫻花瓣及新北健康三寶綠竹筍為地景樣貌，並將淡海輕軌幾米公共藝術融入花海，讓市民能就近欣賞、散步及休憩利用。

正德里長黃俊雄表示，很高興在社區共餐據點附近，有一處可以親近觀賞又可以食用的可食地景園圃，此次收成的可口蔬食添上孩童暖心的祝福與笑容，也成為社區關懷的重要動力。

景觀處表示，新北稼日蒔光基地就在淡海輕軌V07行政中心站旁，穿過近50公尺南瓜隧道後，就能看見一大片景觀花海及可食地景，大家不妨搭乘輕軌列車一起到基地來走走。

(中國時報)