賞櫻不用飛國外 竹市3月櫻正開

2019年03月03日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

竹市3月櫻正開，賞櫻不用飛國外！近來又到日本賞櫻熱季，但其實要欣賞櫻花不用大老遠出國或舟車勞頓上山，交通方便、走路就可到的新竹市區就有3大賞櫻勝地，除了滿開河津櫻的新竹公園，另有「汀甫圳」、「左岸櫻花車道」等祕境，讓賞櫻也可很輕鬆。

竹市櫻花目前正陸續盛開，預計接下來的1周仍可欣賞到滿開的河津櫻、富山櫻、墨染櫻、山櫻，讓愛櫻朋友輕鬆賞櫻。其中易達性最高、櫻花面積最大的就屬距新竹火車站步行不到10分鐘的「新竹公園」，全新的日式庭園、金城武樹等景點，已成為網美打卡新熱點。

若不想人擠人的朋友，則可以選擇這兩年才爆紅的新竹市東南街239巷內「汀甫圳」，汀甫圳是地方人口中的「櫻花小徑」，花況一年比一年繁盛，短短百餘公尺可看得到富士櫻、墨染櫻、山櫻等。

此外，只有在地人才知道的櫻花祕境是「左岸櫻花車道」，位於新竹市頭前溪及溪洲橋間的左岸自行車道，民眾可自中華路左轉中華路1段2巷後，沿著駕訓班指標往前行，就能看正在盛開的富士櫻。

(中國時報)