蘿西家族 重現小白宮風華

2019年03月03日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投稅務出張所在「蘿西家族」進駐後，百年風華再現，從廢墟變身為祕密花園，還成為南投縣長林明溱迎接貴賓的招待所！蘿西家族以在地的龍眼乾、紅糖及洛神花等食材製作的糕點、飲品，更讓人回味無窮！

今年新春，南投市最熱門話題，除了燈會就是蘿西家族！因為以「搞怪」創意聞名的溪頭妖怪村在春節前進駐，並以貓為主題規畫設計，讓有「小白宮」之稱的稅務出張所，從沉寂已久的蚊子館，變成遊客爭相造訪的新亮點。

林明溱經常在蘿西家族招待新年走春、拜年的賓客，並發送小紅包給遊客，因人氣太旺，還被蜂擁而上的民眾追著跑！

南投稅務出張所是南投縣內僅存的日據時代官署，雖然長年荒廢，但經921大地震仍屹立不搖，當年還成為南投警分局臨時辦公處所；由於被縣府列為歷史建築，文化局整修後，縣府以ROT方式委外經營，經6次招商，由溪頭妖怪村接手。

妖怪村長林志穎表示，貓羅溪貫穿南投市，巧的是，妖怪村原本就有「蘿西貓」吉祥物，因而以此命名；希望吸引國內外遊客到南投市輕旅行，探尋豐富的人文底蘊，品嘗以在地食材製作的一口紅、千層糕等在地美食。

(中國時報)