南警攔酒駕 逮逃逸觀光客與通緝犯
台南市警方1日深夜執行酒駕取締勤務，意外查獲逾期居留的未成年越南籍男子阿桑，以及2件詐欺、1件毒品的林姓通緝犯，2人訊後分別移送移民署善化專勤隊偵辦與台南地檢署歸案。
台南市自2月17日發生酒駕撞死1歲半男童後，警方即展開常態性取締酒駕勤務，經常突擊性在路口設攔截點實施酒測。
台南市警三分局1日在安南區安吉路段設攔檢點執行酒駕取締勤務時，數小時下來雖未查獲任何公共危險案件，卻意外接連抓到逃逸東南亞觀光客阿桑與身背3條罪嫌的林姓通緝犯。
17歲的阿桑持觀光簽證來台，卻未如期返鄉歸國，伺機留在台灣打工。2日他見警方設點盤查時，刻意將機車停在路邊，躲在車陣中，反引起警員注意上前盤查，發現他逾期居留，將他送交移民署善化專勤隊作後續偵辦。
29歲林男則搭乘友人汽車出遊坐在後座，見警探窗時，刻意撇頭迴避警員視線，警員更加懷疑林男內心有鬼，經過盤查，發現林男遭台中地檢署發布毒品、詐欺與南投地檢署發布詐欺共3項通緝罪名，將他逮捕，但未查獲毒品等相關物件。
(中國時報)
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