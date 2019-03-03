新苗後山盃羽球賽開打 900好手較勁

2019年03月03日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

第5屆新苗後山盃全國羽球錦標賽2日在台東熱鬧開打，吸引全國約900名羽球好手同場較勁，並有5位甲組選手參加，除了以球會友以外，也帶動台東運動觀光。

邁入第5年的新苗後山盃已成為台東縣每年最盛大的羽球賽，這次適逢連續假期，共有來自全國10縣市、約900名選手，從國小到青壯年年選手，齊聚台東熱血開打，現場殺球、加油聲不斷，尤其是全國甲組選手參加，為賽事增添可看性，也讓台東的選手有觀摩的機會。

台東羽球發展協會理事長林永豐表示，台東許多羽球選手平時比較少機會與外縣市選手交流，至外縣市比賽之經費常造成帶隊教練、家長負擔，舉辦此賽事亦可除了促進交流外，也為台東帶來不少觀光產值。

林永豐指出，羽球已成為新國球，表示東方人的靈活度、技巧性都適合練羽球， 但是台東只有1個東海羽球場，訓練場地嚴重欠缺，成為推廣基層羽球的最大障礙，期盼在未來台東能夠有更大型的標準羽球場館，提供熱愛羽球的民眾運動及舉辦大型賽事。

(中國時報)