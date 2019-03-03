深澳鐵道自行車 業者擬加開班次
深澳鐵道自行車Railbike營運後，班班都爆滿，甚至吸引台北市長柯文哲與新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫都來騎乘。但近期卻有民眾上臉書抱怨，質疑車票幾乎都被旅行社壟斷，民眾很難買到票。負責營運的大日開發公司澄清，絕無圖利旅行社，2月份已每日多增加2班次，3、4月周末假日也會再加開末班次。
新北市政府去年底與台鐵合作，利用深澳線閒置路段的1.3公里舊軌道，並結合有北台灣最美車站之稱的八斗子車站，打造全台第2處鐵道自行車道，營運後成為最夯的熱門景點之一。
但最近有民眾在臉書或爆料公社PO文抱怨，現場很難買到票，質疑車票幾乎都被旅行社壟斷，業者有圖利特定旅行社疑慮。
「絕無圖利！」大日開發公司澄清，平日一般民眾訂票率不高，剩餘票數較多，因此公司與旅行社合作，除了平日的票是給旅行社的團客搭乘以外，公司也本著與旅行社互相合作的原則，因此開放假日部分班次給旅行社，部分班次給一般民眾。
大日強調，公司為因應許多民眾訂不到票無法搭乘，從原本1月份每天有12班次，到2月份時增加人力，並調整加開至每日有14班次，讓更多民眾搭乘。
大日說明，從2月28日連假開始，公司又加開下午5時從八斗子開出的末班車次，讓現場民眾可以搭乘，目前也研討3月周末假日加開最末班1個班次，4月周末假日加開最末班2個班次。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。