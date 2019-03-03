深澳鐵道自行車 業者擬加開班次

2019年03月03日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

深澳鐵道自行車Railbike營運後，班班都爆滿，甚至吸引台北市長柯文哲與新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫都來騎乘。但近期卻有民眾上臉書抱怨，質疑車票幾乎都被旅行社壟斷，民眾很難買到票。負責營運的大日開發公司澄清，絕無圖利旅行社，2月份已每日多增加2班次，3、4月周末假日也會再加開末班次。

新北市政府去年底與台鐵合作，利用深澳線閒置路段的1.3公里舊軌道，並結合有北台灣最美車站之稱的八斗子車站，打造全台第2處鐵道自行車道，營運後成為最夯的熱門景點之一。

但最近有民眾在臉書或爆料公社PO文抱怨，現場很難買到票，質疑車票幾乎都被旅行社壟斷，業者有圖利特定旅行社疑慮。

「絕無圖利！」大日開發公司澄清，平日一般民眾訂票率不高，剩餘票數較多，因此公司與旅行社合作，除了平日的票是給旅行社的團客搭乘以外，公司也本著與旅行社互相合作的原則，因此開放假日部分班次給旅行社，部分班次給一般民眾。

大日強調，公司為因應許多民眾訂不到票無法搭乘，從原本1月份每天有12班次，到2月份時增加人力，並調整加開至每日有14班次，讓更多民眾搭乘。

大日說明，從2月28日連假開始，公司又加開下午5時從八斗子開出的末班車次，讓現場民眾可以搭乘，目前也研討3月周末假日加開最末班1個班次，4月周末假日加開最末班2個班次。

(中國時報)