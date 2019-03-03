資深里長陳仁榮逝世 蘇嘉全弔唁

2019年03月03日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中市南區國光里長陳仁榮2月24日於家中逝世，立法院長蘇嘉全2日前往拈香，他引用行政院長蘇貞昌說過的話「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看！」向其遺孀、市議員邱素貞等家屬致哀悼與慰問，鼓勵邱早日走出哀傷，繼續為民服務。

蘇嘉全表示，陳仁榮擔任21年里長，相當不容易，不論平時為人及里民服務，深獲民眾口碑與愛戴，突然逝世，令人惋惜。

蘇嘉全說，陳仁榮與邱素貞夫妻鶼鰈情深，經常在公開場合看到他們出雙入對，齊心服務，人人稱羨，未來服務的道路漫長，政治旅途中少了得力幫手，單打獨鬥很辛苦，他慰勉邱素貞打起精神，肩負更大的挑戰與政治責任。

邱素貞說，當初進入政治圈，完全不在她人生規畫內，丈夫是重要推手與支柱；第1次參選時，連續拜訪基層3個月，早出晚歸，相當辛苦，一度想打退堂鼓，但丈夫從旁協助，落實基層服務與爭取地方建設，獲選民肯定，連任4屆市議員至今，很感謝先生。

(中國時報)