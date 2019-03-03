嘉中強棒出擊 黃敏惠賣力加油

2019年03月03日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉市報導 ／嘉市報導

107學年度高中硬式木棒組棒球運動聯賽第4階段賽程，1日上午於嘉義市立棒球場開賽，嘉義高中逆轉勝順利晉級8強後，2日對上青棒名門高苑工商卻以1分之差敗北，市長黃敏惠以kano的精神勉勵球員，再接再厲、精進球技，在棒球這條路上繼續努力。

1日上午嘉義高中對上棒球強校西苑高中，嘉中一路從0比5打到7比6，逆轉勝順利晉級前八強，昨日對上高苑工商，黃敏惠也特地到場助陣，但嘉義高中一路苦苦追趕，甚至用光投手群，還拉三壘手上投手丘，最後仍以1分之差無緣晉級四強。

黃敏惠表示，嘉義高中在本次賽事41支隊伍中能夠打進前8強，已經非常厲害，且面對強敵高苑商工仍打出6比7的比數，表現出不屈不撓的運動家精神，令人感動。

(中國時報)