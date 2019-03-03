柯Ｐ吟詩 千里江陵一日還
台北市長柯文哲2日一大早在東港東隆宮參拜，被媒體追問「柯韓終須一戰」他長嘆一口氣之後，突然吟詩「千里江陵一日還」，讓人摸不著頭緒；不過扁醫療團隊、高雄長庚榮譽副院長陳順勝2日臉書發文，批柯文哲曾說阿扁「起初裝病」，至今還欠替阿扁看過病的醫師們1個道歉，也質疑柯P拖了2年才又說要幫扁出書，恐有政治目的。
柯文哲昨到屏東縣向陽竹田農場參觀溫室有機農作，媒體仍追問知不知道蔡英文前往探視扁媽，柯搖頭並未回應。媒體再詢問：「探視陳水扁是為了與他結盟搶獨派選票嗎？」柯苦笑說，「現在都沒事做了嗎？都給你們說就好了」。談到對南部鄉親的印象，他則明確回應「有感受到熱情了！」
柯文哲也突然吟起詩「千里江陵一日還」，記者追問什麼意思，柯並未回應。此句詩出於李白《早發白帝城》第二句，之後是「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。」是否意有所指，讓人充滿想像。
台北市長柯文哲預告4月將出版阿扁口述歷史，扁醫療團隊陳順勝臉書發文強調，就醫療考量，他認為口述歷史若能夠出版，讓阿扁將想講的事情說清楚，對紓解壓力有幫助，且特別建議台北市府讓阿扁回去辦簽書會，若扁能重返舊地，空間刺激對他時序上的定向相當重要。
陳順勝強調，至今無法接受柯文哲曾說過阿扁總統「起初裝病」，因為法官後來曾據此要求阿扁繼續出庭，「柯文哲還欠我們醫療小組與看過阿扁總統病的醫師們一個正式道歉，沒道歉就沒有原諒！」
(中國時報)
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