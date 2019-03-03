連假好天氣 風景區遊樂區擠爆

2019年03月03日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／綜合報導 何冠嫻、／綜合報導

228連假4天，各地風景區、遊樂區都湧現人潮，六福村1天就湧入逾2萬人入園，內灣風景區也湧現車潮，比平日要多花20分鐘至半小時才能順利進入，大湖酒莊營業額更比春節連假成長近2成多。

大湖地區農會總幹事徐志欽表示，228連假雖假期較短但氣候明媚，且為免於長途旅行的塞車困擾，讓遊客紛紛前往苗栗大湖體驗採果樂趣，以大湖酒莊統計，連假期間遊客數達5000人至1萬人，營業額比春節連假成長近2成。目前正值櫻花、梨花盛開之際，草莓約為2期果末與3期果初，每顆鮮果艷紅可口、香氣迷人，廣邀遊客體驗採果並品嘗多樣美味的草莓料理，可一路採到母親節。

六福村主題遊樂園推出公益活動，捐發票以299元優惠門票入園，2日一早湧入車潮、人潮，園方因應遊客，提早15分鐘開放入園，全日入園人數預估超過2萬人。內灣風景區也湧現車潮，聯外道路及替代道路都有不少車輛進入，內灣支線沿線車站如九讚頭、橫山車站等，亦有車輛停放，不少遊客見車潮多，改以火車接駁進入內灣遊玩，前往尖石鄉旅遊的民眾亦不少。

連續假期進入第3天，國道一號楊梅至竹北路段仍出現時速不到40公里的狀況，預估今收假，北返、返家車潮將再攀高峰，呼籲用路人提早上路或改道。

(中國時報)