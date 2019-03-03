向上路一段路平 6日完工

2019年03月03日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市推動路平，市府建設局針對向上路沿線向上市場、鄰近草悟道、市民廣場等知名地點，投入3100萬餘元經費，啟動向上路一段（大墩路至民權路）路平專案，改善長度超過2公里，完成路基改良及孔蓋下地工程，預計6日前全面完工。

建設局長陳大田表示，施工過程於每個檢驗點皆採最嚴格方式進行品質把關，有市民對向上路路平已完成的路段豎起大拇指肯定，向上路已多年未進行全面施工，用路人每天使用的道路體會最直接，騎機車在路上感受行車舒適性。

為降低道路施工對交通的衝擊，各路口安排義交交通指揮，晚上8時先採半路幅封閉，調撥車道方式，提供用路人通行，在深夜時段改採全路幅封閉進行施工，減緩對周遭住戶、商家及用路人影響。

(中國時報)