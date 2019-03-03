台梵關係 費洛尼樞機主教稱像手足
嘉義縣大林鎮老人安養、信仰合一的「安納家園」近日完工，2日特別邀請天主教教宗方濟各特使、萬民福音傳播部長費洛尼樞機主教參加房舍落成祝福暨聖像揭幕儀式。費洛尼表示，自己代表教宗前來傳達普世性的關懷，台梵之間就像是手足之情，包括對岸也是，手足之情是不能互相排斥的。
位於大林鎮的「無染原罪聖母堂」，2年前由嘉義教區委託安道基金會改建成信仰與老人安養合一的「安納家園」，昨日邀請教宗特使費洛尼、嘉義縣社會局長李政毅、大林鎮長簡志偉、天主教嘉義教區主教鍾安住等人舉行聖像揭幕儀式，現場崇仁醫護專科、天主教采琪合唱團、 安道大埔千歲團也帶來精彩演出，並由費洛尼為大家進行祈福及灑聖水儀式。
費洛尼致詞時表示，他曾聽過非洲俗語「每個年長者就像一座圖書館」裡面充滿愛、智慧及生活經驗，需要透過談話、互動，教會就像一個大家庭。
(中國時報)
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