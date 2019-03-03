薑黃正夯 農村體驗加場額滿
春節假期後，旗山南勝社區與中寮山上的農夫合作，推出一場以薑黃為主題的「薑薑好 旺福來敲門」一日農夫體驗活動，農村體驗加開場額滿，遊客們掘薑黃、吃薑黃、學薑黃，邊採薑黃邊上課，這許多農夫才知道的專業，借由這堂實地教學，讓大家獲益良多。
大夥除了採薑黃，學薑黃外，也品嘗了社區專業廚師並身兼社區志工的張忠雄理事長所烹調的薑黃主題風味餐，每一道薑黃料理餐點，都讓遊客食指大動，心滿意足地把健康吃進身體裏。
另外，手作「薑黃荔枝雪Q餅」則是結合南勝社區在地盛產的荔枝，加入中寮山上的薑黃，所研發出的特色小點心，大家邊學邊吃，動手玩創意的樂趣，充滿在此起彼落的笑聲中。
高雄市農業局方啟峰科長表示，高雄一日農夫團隊曾把中寮社區的採薑行程，帶到日本東京旅展，就曾有日本遊客在當年旅展後，立即線上報名，飛到高雄中寮社區來體驗「秋薑暖心思念情」的遊程。
農業局長吳芳銘說，「高雄一日農夫」不但已在國內站穩農遊品牌地位，也藉由參加各大國際旅展，漸漸開拓國際市場，為高雄農村經濟，注入一股活水。
(中國時報)
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