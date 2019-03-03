龍潭愛樂管弦樂團 獲傑出級補助
桃園市文化局傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫入選名單出爐，其中龍潭愛樂管弦樂團連續2年拿到補助金額最高的「傑出級」。文化局表示，透過補助，能夠帶動地方演藝團隊，更協助他們更上層樓。
文化局表示，該計畫共有傑出、發展、扶植等級，其中龍潭愛樂管弦樂團是傑出級，補助經費60萬元，發展團則是敦青舞蹈團、陳家聲工作室劇團、風動室內樂團、狂美交響管樂團，各補助40萬元。扶植團有7團，雅緻藝術舞蹈團補助25萬元，其餘桃園交響管樂團、風雅頌古箏樂團、星空交響管樂團、甄舞集表演藝術舞蹈團、景勝戲劇團、桃興閣掌中劇團，各補助20萬元。
表演藝術科長楊宗哲指出，每年會邀請對桃園演藝界熟悉的評審對投件團隊評分，以演出藝術性、行政能力、節目企畫3面向篩選。同時拿到傑出等級的團隊，因為各方面條件都具備，也希望他們有自籌經費的能力，因此會要求年度售票演出要有1場。
龍潭愛樂管弦樂團長張鴻宇表示，2008年在當時的鄉長葉發海支持下，喜歡音樂的大家，成立了龍潭愛樂管弦樂團。最早僅有12名成員，後來逐漸發展成完整編制的管弦樂團，雖然不在都市，但每年還是有15至20場展演，能夠得獎，相當開心。
(中國時報)
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