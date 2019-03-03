費城重金力邀 怪力男定終身

2019年03月03日 04:10 中國時報 李弘斌 、 盧品青 ／綜合報導 ／綜合報導

大聯盟新球季開打前最重要的一張合約終於敲定！根據多家媒體報導，「怪力男」哈波與費城人談妥13年3.3億美元新約，折合新台幣逾102億，創下大聯盟及北美職業運動最高總值合約紀錄，也替國聯東區的戰情加溫。

16歲就攻占美國《運動畫刊》封面，被形容為棒壇的天之驕子，17歲當大聯盟狀元郎，19歲拿國聯新人王，23歲全票當選國聯MVP，哈波一直在棒壇創造驚奇，拿到超級合約實在不令人意外，總值破紀錄也在情理之中。

棒壇天之驕子 領天價合理

明星游擊手馬恰多上周與教士敲定10年3億美元新約，創下自由球員最高總值合約紀錄。非自由球員的最高合約總值紀錄，原本則是2014年史坦頓與馬林魚談定13年3.25億美元，如今都被哈波雙雙超越。

哈波的新約的平均薪資不是最高，但總值最貴，若無意外，這張13年合約將讓他在費城打到39歲。合約中規定哈波有完整的拒絕交易條款，且沒有可以提前恢復自由之身的脫逃條款，勞資雙方似乎都有長期合作的打算。

無脫逃條款 期盼長期合作

哈波在2010年以17歲之齡被國民隊挑走，成為選秀狀元，19歲上演大聯盟處女秀並抱走國聯新人王，2015年以打擊率3成30、42轟佳績榮膺國聯MVP。儘管原東家國民一直有意提前續約，但哈波團隊想挑戰歷史性身價的企圖心強烈，他也在去年敲出34轟，包括下半季打擊率拉回到3成水準，存夠上自由市場爭身價的籌碼。

費城人從2012年中止國東5連霸後，近6年勝率都不到5成。為了爭取哈波重整旗鼓，費城人老闆米道頓甚至到他的賭城住處「三顧茅廬」，展現誠意，也讓後來出手的巨人、道奇雙雙落空。

夏天大進補 攪亂國東戰局

除了哈波，費城人已經延攬瑞爾穆托、瑟古拉、麥卡勤等好手，向分區衛冕者勇士發出戰帖，也攪亂國東戰局。目前還沒有找到新東家的賽揚獎左投凱寇，可能成為費城人、勇士軍備競賽的爭取對象。事實上，費城人簽了哈波後團薪1.63億美元，也還沒達到2.06億的豪華稅門檻，再簽前紅襪終結者金柏若也有空間。

(中國時報)