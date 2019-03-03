洋基拒錢鬥 精算交易囤戰力

2019年03月03日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

MLB自由市場兩條超級大魚哈波、馬恰多終於塵埃落定，儘管外界聲聲呼喚，「邪惡帝國」洋基還真的「不動如山」。即使洋基仍有銀彈，但總管凱許曼不再去自由市場盲目砸錢，而是以精準的評估，透過交易等方式打造競爭力。

最近的一個案例，就是洋基上周才和中外野手希克斯談妥總值7000萬美元的10年新約。平平是外野手，洋基寧可用長約綁住陣中好手，也不要去自由市場為哈波爭破頭。

回溯到2015年11月，當時26歲的希克斯在雙城3季仍無法站穩先發，打擊率2成25和上壘率3成06都不起眼。但凱許曼看上了希克斯的速度、力量與棒球本能，甚至願意用高評價的新秀捕手墨菲與雙城交易，一拍即合。

這是各取所需的雙贏交易，洋基失去一個好捕手，但他們農場已有當年10月升上大聯盟的G.桑契斯，而希克斯也沒讓凱許曼看走眼，才有今年簽的10年新約。

除了希克斯，凱許曼近年交易來游擊手桂格瑞斯、右投查德格林，都是成功的例子。當然，因應桂格瑞斯開刀，凱許曼沒有積極去簽馬恰多，而是撿34歲的藍鳥棄將屠洛威斯基來頂，可能是他近年最大的豪賭。

兩年半前，洋基跌到美東第4、勝率差6場就要跌破5成的低谷，肩負重建重任的凱許曼做了困難的抉擇，不是去自由市場搶人，而是用牛棚大將查普曼、安卓米勒換來托瑞斯、弗瑞瑟等新秀，結果證明正確。今年不搶哈、馬也有道理，畢竟洋基打線去年已轟出破大聯盟紀錄的267轟，強化投手群才是合理投資。

看看洋基今年的主要陣容，有選秀組的賈吉、賈登納、柏德，國際球員組的桑契斯、塞弗瑞諾與安杜哈，以及交易組的史坦頓、托瑞斯、希克斯、桂格瑞斯，或許有人會說，不習慣洋基沒有自由市場簽來的超級大咖，但目前這樣配置均衡的卡司，又有哪個對手敢輕忽呢？

(中國時報)