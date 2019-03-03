超高校級吳彥澍 率花中拚首冠
吳彥澍小檔案
去年印度英雄盃上演成年國家隊處女秀，體驗了雅加達亞運，還在亞青U19錦標賽對阿拉伯聯合大公國之戰，踢進技驚全場的世界波。走過驚奇的2018年，吳彥澍今年卻先跟中華男足請假，因為他要專注在高中賽場，先幫母校花蓮高中拿下隊史首座高中足球聯賽（HFL）冠軍。
「連兩年都在4強準決賽輸掉，無緣爭冠很可惜，今年大家更團結，也蠻有希望的，就是一步步來，專心、不輕敵，把每個階段都做好，往冠軍目標邁進！」吳彥澍說。
在HFL賽場，吳彥澍被形容為「超高校」等級，不是因為年齡真的比其他人略大一點，他在台東東海中學畢業、進入花中讀完高一後，曾休學1年到英國切斯特菲爾踢球交流。而是遠比實際年齡19歲成熟的球技，讓吳彥澍去年就被前中華男足教頭蓋瑞懷特看上，徵召到國家隊。
吳彥澍司職防守中場，閱讀比賽的能力一流，其穩健的控制與護球能力，對手很難搶斷，可怕的是冷不防的精準長傳，往往能一針見血直搗黃龍，本屆預賽甚至連3場踢進直接自由球！
「彥澍左右腳都很犀利，技巧、頭腦、長球都很棒，」過去也是奧運隊國腳的花中教練梁汝農說：「而且他課業很好，每個老師都稱讚，晨操提早半小時到，團隊練完他留下來加練自由球，我大概快10年沒看到這種好球員了！」
吳彥澍說，自己的足球偶像是皇家馬德里的德國中場克羅斯，希望學習他掌控節奏的本領，也感謝國家隊學長溫智豪的指導。而他也願意多做防守苦工，「法國的坎特也是我偶像，希望可以像他一樣，帶給隊友安定感。」
的確，不只是球技，吳彥澍最令人喜愛之處，就是他是個謙虛而且專注本分的團隊球員。這次花中在HFL複賽4戰全勝，攻入令人咋舌的20球，但是對上屆亞軍惠文高中僅以1比0險勝，也是靠吳彥澍冷靜罰進12碼球。吳彥澍說：「我希望今年能帶著冠軍畢業，再展開足球生涯的下個階段。」
(中國時報)
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