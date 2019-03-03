射擊雙姝帶頭衝 東奧門票到手

2019年03月03日 04:10 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

「證件妹」吳佳穎上周在世界盃印度站女子10公尺空氣手槍賽奪銀，繼田家榛在去年韓國昌源世錦賽之後，為我國取得第2席2020年東京奧運資格，接下來可望達標的是體操男子鞍馬李智凱。

田家榛在世錦賽女子25公尺空氣手槍項目突圍而出，成為台灣第一位拿到東奧門票的選手，吳佳穎緊跟在後，兩位女將的出色表現，讓國人看到希望。

中華射擊協會理事長陳士魁表示，去年印尼亞運會射擊隊拿下2金1銀1銅佳績，返國後代表隊並沒有解散，而是立刻轉為奧運培訓隊，所有選手都凝聚了共識與向心力，後續還有機會在不定向飛靶與步槍搶得入場券。

然而，田家榛和吳佳穎只是幫台灣取得兩張東奧門票，並不代表屆時就由她們出征東京。陳士魁說，協會將在明年舉辦選拔賽，選出狀況最好的選手參賽。

印尼亞運會奪得男子鞍馬金牌的李智凱，連續在德國與澳洲兩站資格賽摘金，獲得60分的奧運積分，只要在兩周後的印度站再奪冠，東奧門票就「幾乎」到手。

只能說是「幾乎」，因為到東奧前共8個體操世界盃分站賽，每位選手以成績最好的3站計算總積分，各單項取總積分最高者1人前進東京。理論上來說，就算李智凱奪3金，後5站其他人也有機會複製，只是可能性微乎其微。

體操界人士也表示，印度位於亞洲和歐洲交界，到時候肯定會有更多歐亞選手報名參賽，難度會比前兩站更高，對於李智凱來說會是一次嚴苛考驗。

(中國時報)