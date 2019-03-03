選出一位超越黨派的無色總統

2019年03月03日 04:10 中國時報 主筆室

選舉是國家重新決定方向的過程。過去20年台灣發展遠不及80年代，內政陷入藍綠對抗僵局、兩岸淪入敵意惡性循環、民間投資持續萎縮、庶民生活日益艱困，讓人憂心忡忡。今天的台灣，已經不是一般性的改變所能夠滿足，而必須打破框架，拆除圍牆，有更大的突破。

學理上，兩黨制比多黨制更容易產生「穩定」的政府，有利於決策與效能，藉由政黨輪替，選民可以決定「換軌」，給執政黨權力，讓在野黨監督，在朝在野都必須兢兢業業，爭取選民支持。但台灣政黨輪替3次，兩黨努力相互制衡，每一位總統都在掌聲中上台、訕笑中卸任，政府表現卻愈來愈令人失望，主要原因是藍綠對抗，而且兩黨實力太接近，讓衝突對抗更嚴重，朝野心結越結越深。

陳水扁時代朝小野大，國民黨在立法院占多數席位，民進黨政府動輒得咎，難以大刀闊斧推動建設與改革。但馬英九與蔡英文第一任期都是多數執政，並未能帶領台灣脫困。尤其蔡英文是民進黨首次「完全執政」的總統，還是以極大幅度差距勝選，讓國民黨氣若游絲，但她上任後，民進黨完全暴衝，很快就喪失社會的信任，蔡英文第一任期，聲望低迷直追扁馬後期。

原因在於，台灣「兩黨制」的發展，養成社會「立場重於是非」的政治文化，只要是同黨同志，昧著良心也要護航，他黨政策就雞蛋裡挑骨頭，「逢○必反」。民進黨執政後的暴衝，就在於完全執政後，偏執於自己的想法，又欠缺自律基因，終於在短短不到3年的時間，跌落谷底。

要打破這樣的僵局，公民自覺非常重要，這也是我們主張跨越藍綠「無色覺醒」的理由。柯文哲以「墨綠」身分當選台北市長，上任初期對馬英九、郝龍斌多有批評，但對兩岸關係有自己的看法，民進黨偏離民意時，也沒有去護航。4年任期克服萬難，滬台雙城論壇持續不斷；卡管，柯文哲質疑「是哪個白癡決定的政策」；民進黨鼓動兩岸對抗，柯文哲說「實力不夠，大小聲會被笑」。

柯文哲並非沒有缺點，他不重禮儀、言行粗鄙、對下屬苛薄、沒有核心團隊，這些都不是政治首長所應該有的特質。但柯文哲能打破藍綠框架，民意支持度居高不下，民進黨不服氣，提名姚文智參選，結果姚文智自己被邊緣化。

非典型國民黨韓國瑜崛起，讓我們看到另一種「無色覺醒」的希望。傳統國民黨居廟堂之上，以父權思維、宮廷語言，加上財經、科技專家管理，成功治理台灣超過50年。民進黨崛起，漸漸掌握話語權，加上網路新世代開始擁有投票權，國民黨未能與時俱進，仍用舊思維、舊語言與社會溝通，終於釀成太陽花學運，並造成2016年選舉崩盤，再次失去政權。去年九合一選舉，韓國瑜無黨產奧援，憑一己之力，善用網路溝通工具，深入草根接地氣，從爭取基層農漁民支持出發，掀起席捲全台的「韓流」，成為另一種「無色覺醒」的典範。

柯文哲與韓國瑜的崛起，代表選民逐漸成熟，但這只是開始，說明選民有意擺脫傳統藍綠的思維。去年，高雄選民認同韓國瑜說「高雄人不欠民進黨」；今年，台灣一位跨越藍綠，不被國民黨、民進黨傳統統獨思維綁架的非典型政治人物呼之欲出，或可稱之「無色總統」，期待由他來帶領台灣突破困境。

有人可能會疑惑，一位非國民黨、非民進黨的「無色總統」，欠缺政黨奧援，未來如何推動政策？所謂無色力量，指的不是「無色黨」，而是思維和態度，「無色總統」不等於沒有政黨，無色的總統，可以是國民黨的總統，也可以是民進黨的總統，也可以是無黨籍或任何政黨的總統。一個無色的總統，不被國民黨論述的統一綁架、也不被民進黨自稱的「維持現狀」或「務實台獨」綁架，更不被喜樂島「公投制憲」綁架，他能以務實的態度面對中國的崛起、台灣處境的艱困，並提出解困方案，讓台灣人民能過好日子。

要產生這樣一位無色的總統，需要的是人民能不被政黨綁架，擁有超越黨派的智慧，需要的是人民的「無色覺醒」。

(中國時報)