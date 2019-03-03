阿北在當市長嗎
中國時報
主筆室
屢遭批評無心市政的柯文哲，總辯解「我做一天抵過一個禮拜」。問題是，此刻他花最多時間的事，除了組黨、選總統之外，到底有哪些是與市政有關的大事？請問柯文哲，你還有在當市長嗎？
柯文哲連任市長時雖高喊「阿北回來了」，但這位市長卻開始不務正業，直到農曆年後更是變本加厲，頻頻密會政黨人士、媒體高層，滿腦子都在想著該不該組黨、怎麼組黨；要不要選總統、何時宣布選總統。
也因為心思全放在個人政治前途，所以才會接連安排訪問以色列、美國，以市政考察之名，行總統暖身之實；同時，騎車一日北高，表面說是紀念228，其實是在測試自己在南部的人氣；即將啟程的大甲媽祖繞境，當然也是同樣目的。
反過來看，柯還剩多少精力在市政？說要拚招商，除了酸韓國瑜只有攤販經濟，有提出哪些招商引資的偉大作為嗎？說要拚觀光，他的觀傳局長卻只想黏在市長身邊當跟屁蟲，避免距離權力核心太遠，無心的結果，就是把台北燈節辦到挨批為史上最難看。
或許拚經濟對柯太難，至少人民生命安全要顧吧？就以「行」的安全來說，近年台北市區道路品質快速惡化，光是中山北路、承德路這類指標性動脈，行車猶如在開障礙賽，結果工務局長仍高升副市長，若柯有心要求市政品質，會看不見這些問題嗎？
市政發展不進則退，作為首善之都，缺乏亮點建設，整座城市的活力更已明顯落在高雄之後。在民主時代，誰都可以說要選總統，只是在此之前，別再只顧當政客拚政治，而忘了自己還是台北市長。
(中國時報)
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