2019年03月03日 04:10 中國時報 王欽

蔡政府上台後，兩岸官方互動停擺，但國民黨與大陸之間的互動並未受到嚴重衝擊，國共交流依然持續進行。不過，蔡政府的管制無所不在，客觀上仍然對國共交流帶來影響，舉其要者莫過於，利用卸任官員管制期的相關規定，拒絕吳敦義登陸，因而也變相阻撓了國共論壇的舉辦。

原本2019年5月20日之後，無論是馬英九還是吳敦義的管制期都將結束，吳敦義有意在520之後以黨主席身分訪問大陸，出席國共論壇，並與大陸領導人習近平會面。然而，蔡政府又祭出一招，準備修訂《兩岸人民關係條例》，將管制人員赴大陸參加政治性活動的管制期延長至15年。雖然陸委會主委陳明通解釋稱，這一修法並未針對馬、吳等人延長他們的管制時限，但外界也都普遍認為，所謂政治性活動的定義權掌握在蔡政府手中，他們仍然可以有足夠的藉口，以行為不宜為理由杯葛他們訪問大陸。

更重要的是，隨著總統大選逐漸進入時程，蔡政府炒作兩岸議題，激化兩岸對立的意圖愈發明顯，無論是蔡英文還是行政院長蘇貞昌，都對外宣示「捍衛主權」的決心，甚至表達絕不投降的意志，彷彿兩岸已開戰在即。

雖然這些作法頗有選舉炒作之嫌，但看在國民黨人眼中，也從中嗅到一絲威脅，那就是民進黨準備在選舉期間主攻兩岸議題，此時吳敦義再逆勢訪問大陸，只會被民進黨抓住機會，猛攻國民黨「親中賣台」。或許是基於這一考量，吳敦義日前在接受媒體專訪時就表示，基於選舉熱季與受管制的考量，他出席國共論壇的機率降低很多。

蘇貞昌在立法院備詢時就表示，兩邊平等的情況下，國民黨主席與中共總書記握手，最好他們談中華人民共和國，我們談中華民國，而不對的地方則是，若是擁有某種身分的人，與大陸領導人做政治性活動，對台灣是不好的，就要禁止。蘇貞昌這番話已經將民進黨的政治算計展示清楚，那就是會主攻國民黨不敢與大陸正面討論兩岸核心爭議，轉而用以攻訐國民黨的兩岸立場。

可以看到，民進黨如今的兩岸政策並非著眼於兩岸關係本身，而是充滿了選舉考量，其真正要面對的對手並非大陸，而是國民黨。在這一邏輯之下，蔡政府一方面為兩岸交流設置障礙，阻撓大陸官員赴台與國民黨人的互動，另一方面則準備採取措施束縛國民黨的手腳，迫使其主動放棄國共交流的諸多活動。

這些做法無疑會給推進中的國共關係乃至兩岸關係帶來衝擊，即便大陸考量台灣內部選舉的現實需要，可以暫時延遲國共論壇等重大交流活動的時程。但兩岸問題頻生，亟需兩岸高層會面商討，例如兩岸和平協議的種種爭議，在民間已有充分討論的情況下，接下來的走向應該朝向何方，需要國共雙方進一步釐清。

同時，九合一選舉中地方治理變局，以及兩岸城市交流的迫切需求，也需要國共之間進行充分溝通，確立必要的行動指南。如果國民黨在蔡政府的壓力之下畏縮不前，則可能貽誤時機，反而正中民進黨的下懷，讓民進黨在兩岸問題上的壓力得以緩解。

(中國時報)