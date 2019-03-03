國民黨只會跟著風向走

2019年03月03日 04:10 中國時報 張亞中

民主最簡單的定義就是「人民是主人」。選舉制度的設計，即是由人民選出為人民服務的公僕。但是很遺憾的，政黨與政客們總是把選民當成是「羊」，他們的競選策略就是如何把更多的羊圈進自己的羊圈裡。

要把更多的羊圈到自己的羊圈，有兩個方法，一是設計出一個對自己有利的圈羊規則，也就是選舉制度；一個是把風向帶起來，讓羊心甘情願往羊圈裡面跑。

毫無疑問地，民進黨比國民黨會帶風向，他們懂得創造論述、製造恐懼，讓民眾不知不覺或不得不跟著民進黨走。民進黨有兩個帶動風向的神主牌，一是以「台灣主體性」為號召的台獨，一是以「安全」為由的反核。2008年以後，國民黨雖然執政8年，但是卻無法扭轉這兩大風向。台獨主張者反對簽署和平協議，國民黨執政8年，不敢碰觸和平協議一事，其結果是維持兩岸敵對現狀，兩岸互動「只經不政」。在民進黨反核的壓力下，國民黨也選擇屈服。封存核四、反對核電，也是國民黨市長們的共識。

由於國民黨本身缺乏中心思想，只好跟著風向走。當「反和平協議」、「反核」、「反軍公教年金」、「反課綱微調」、「反服貿」的風一吹起時，國民黨高層立刻跟風，因為他們的邏輯是「選舉一定要贏、要贏就必須跟著風向走」，他們也想學民進黨，用同樣的方法來把羊圈過來。但是8年執政期間，處處想跟風的結果是喪失了自己的理想與堅持，最後不只沒圈到羊，連自己的羊都跑了。國民黨高層的行為正好印驗了「邯鄲學步」、「東施效顰」這兩句成語，在2016年輸掉了政權。

韓國瑜現象打亂了民進黨的風向，也讓國民黨高層看到了新的風向。2015年在「換柱」時，不支持兩岸和平協議的太陽們，如今卻改口主張要簽署和平協議。也不過幾個月前還堅持反核的太陽，現在也開始主張擁核。4年前拒絕參選，現在思考的則是，用什麼樣的初選制度才能為自己圈更多的羊。

羊與公民最大的差別在於，前者沒有主見，跟著牧羊犬及風向走，後者則是知道為何要投下這一票。羊不會問，未來方向是哪裡？如何做到？但是做為國家主人的公民，不僅在乎未來方向的「目的論」，也更重視達到這個目的的「方法論」。

國民黨應該重新建立自己的核心價值與理念，不要再把人民視為無知的羊，不要再用恐懼、怨恨來誘使他們進自己的羊圈，而應是把所有選民當成是國家主人的公民，不只告訴人民國家的方向，更要告訴人民政策的方法。

舉個例子。如果參選人現在開始主張和平協議了，那麼應該告訴選民，會怎麼做？和平協議的內容是什麼？落實的程序應是什麼？同樣的道理，如果現在不再「反核四」、不再跟隨民進黨「反軍公教」、不再附和「文化台獨的課綱」、不再聲援「反服貿」的運動了，那麼新的主張是什麼？如何落實新的主張？

政客們不要再把選民當做羊，選民自己也要有身為公民及國家主人的認識，要求參選人說清他們的理念與政策，不盲目跟風，民主才能健全，國家才會有希望。（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)