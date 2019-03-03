民進黨莫忘黃信介的承諾

2019年03月03日 04:10 中國時報 戴瑞明

去年台灣九合一地方選舉期間，看到中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜在競選造勢的場合，旗海飄揚，蔚為壯觀，支持者拿著高雄市旗和中華民國國旗，聲勢奪人！反之，在民進黨市長候選人陳其邁的造勢場景，雖然人頭滾滾，拿著民進黨的黨旗，卻不見有人手持也代表他們的國旗，令人有「一個國家，兩個台灣」之感！

為此，筆者曾於選前在《中國時報》寫了一篇有感而發的短文，題為〈請蔡總統帶頭愛國旗〉，呼籲當時身兼民進黨主席的蔡總統應要求該黨各級黨部除了掛黨旗外，也應掛上中華民國國旗，同時也應要求民進黨的支持者在造勢場合，手持國旗，以示台、澎、金、馬的老百姓都是一家人，都愛國旗，都擁護他們賴以生存的中華民國。

可惜民進黨敗選後，蔡總統立即宣布辭去該黨主席的兼職，未及要求各級黨部懸掛國旗。但令人稍感欣慰的是，在今年元旦升旗典禮的場合，蔡總統率領文武百官，手持小國旗，唱國歌，鼓舞民心士氣。此外，我們也注意到，蔡總統在「總統迴廊談話」場所的左右，也放上了兩面大國旗。不知道這是不是蔡總統接受小民善意建議後的反應，還是她自主的明智決定？畢竟國旗是代表我們中華民國這個國家的象徵，人人應該珍惜愛護！

對平生以促進中華民國國家利益為職志的退休老兵來說，我要再次誠摯地呼籲民進黨新任黨主席卓榮泰先生早日要求各級黨部懸掛國旗，同時趁機把執政的民進黨轉型為一個符合中華民國憲政秩序的現代化的正常政黨，因為這是民進黨黃信介主席於30年前在向內政部登記為「合法政黨」後的自我期許與莊嚴承諾。

記得，1989年4月29日民進黨向內政部完成政黨登記備案手續成為合法政黨後，黃信介主席發表了《告台灣同胞書》，強調登記備案係在創建政黨公平競爭的民主軌道，爭取全民支持，邁向執政；並展現民進黨為促進政黨政治的自我期許。

如今，民進黨已二度執政，在其各級黨部迄未懸掛象徵中華民國主權的國旗不是一個正常的現象。民進黨的朋友應該還記得，蔡英文總統於2008年11月3日擔任在野的民進黨主席時，為了反對陳雲林訪台，曾嚴厲批評執政的馬英九總統，「把圓山飯店所有中華民國國旗收了起來…，放棄宣導自己國家主權（的機會）」。

既然中華民國是當前最大公約數，讓我們不分黨派團結起來，共同愛護中華民國這塊招牌，維護這面美麗的國旗。

（作者為退休大使）

(中國時報)