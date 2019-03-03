2019年03月03日 04:10 中國時報 周玉山

1793年11月8日，羅蘭夫人被送上斷頭台時，看見廣場的自由神像，留下最後的遺言：「嗚呼！自由自由，天下古今幾多之罪惡，假汝之名以行！」這段名言的中譯者，正是梁啟超。

羅蘭夫人是法國大革命的發起者，法國後來進入恐怖時代，以血跡汙染其歷史。梁先生有感於此，明指政府一旦為時勢所迫，悍然投其身、投其國於孤注一擲，必有如法國當日的互相屠殺。假如政府不畏懼破壞，則唯有愚弄、壓迫人民，而自以為得計。

因此，我聯想起這段話：「改革改革，天下古今幾多之破壞，假汝之名以行！」我曾在巴黎的協和廣場，遙想當年的慘痛，不勝感慨。法國早已沒有斷頭台，我國也沒有，但這個政府「割喉割到斷」，整肅異己的事實俱在，台灣的亂局何時了？

2016年5月20日，蔡英文在就職總統時宣布：「新政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務。」這樣的說法，原本獲得多數人的肯定。我們面對《中華民國憲法》，只能看到一個中國，就是中華民國，只有目無憲法的人，才會顛倒錯亂，違背自己的誓言與承諾。

新黨最新的民調指出，84.7%的台灣人民認同中華民國，不認同者為少數。中華民國的英文是Republic of China，說明中華民國就是China，中華民國人民就是Chinese，這已經是常識了。我們依《兩岸人民關係條例》，稱大陸為「大陸地區」時，兩岸和睦相處，密切交流，何樂而不為？有人違法稱大陸為「中國」時，兩岸怒目相視，台灣的經濟和安全都受損害，何其愚昧！

1949年以來，兩位蔣總統主張的「文化中國、政治中華民國」，讓台灣人民得以安身立命，創造經濟奇蹟，推行民主政治。這鐵一般的事實，勝過一切雄辯，何況沒有雄辯，只有破壞。捨「文化中國、政治中華民國」而行險，走向今天的困境，這個政府要如何善後？

以所謂年金改革為例，這個政府一面指稱，馬英九和關中為提倡者，並以繼承者自居，一面汙辱有加，言行悖理，莫過於此。關中的版本俱在，人人可以覆按。2013年1月1日，他呈報馬先生，對公務人員的退休制度，具體建議兩點：一、基於照顧弱勢，對1995年6月30日以前，領取18%優存的退休人員，予以維持。二、對其後領取18%優存的退休人員，採浮動利息，逐年調降，最後以不超過9%為原則。請問，這個政府本此建議定案嗎？

這個政府假改革之名，禍中華民國，殃台灣人民，受害者豈僅是公教人員？希望下一個政府記取教訓，遵守《中華民國憲法》，重建兩岸和平，全力發展經濟，則台灣的復甦終究可期。

（作者為考試委員）

(中國時報)