漫畫玩穿越 少女的異想世界

2019年03月03日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

還記得以前讀過的少女漫畫嗎？曾代表台灣赴安古蘭駐村的漫畫家房瑞儀在漫畫中穿越時光，回到過去，發現當時正在看90年代「茉莉蜜茶」、「豐年果糖」等充滿女性柔媚形象的廣告，「10歲的我透過電視廣告夢想自己長大的樣子，如今我卻想回去告訴當年的自己，現在的我雖然跟小時候想像的不一樣，但不一樣也沒有什麼不好。」

靈感來自婦女雜誌

房瑞儀與劉倩帆兩位台灣漫畫家合作的漫畫雜誌《波音》，第二期以「少女」為題，邀集6位漫畫家創作。房瑞儀曾在2017年底到法國安古蘭藝術駐村，劉倩帆則是2018年安古蘭數位漫畫競賽銀獎得主，目前旅居英國，兩人在安古蘭認識後一拍即合。

房瑞儀表示，雖然邀集創作的漫畫家有男有女，有人年過30歲，有人步入婚姻，似乎都離少女很遙遠，也因此創作出各異的少女想像。劉倩帆就從《魔女嘉莉》等電影為靈感，描繪被環境壓抑的少女，房瑞儀則從老雜誌和電視廣告發現，原來女生以前是這樣被教育長大的。

房瑞儀表示，她到台南旅遊時，偶然在舊貨店看到幾本1960年代的婦女雜誌，成為她創作的靈感，「像是《淑女》、《姊妹》、《少女的修養》等，內容都是提到女性要如何表現，才能得到社會以及男人的欣賞。現在看起來非常異性戀霸權，但也很有時代的味道。」

除了雜誌，電視廣告也呈現當時的女性形象。房瑞儀表示，「小時候對於女生應該是什麼樣子的概念，常常是從電視廣告學的。像是豐年果糖廣告裡女性嬌羞的談到初吻，伊蕾絲褲襪廣告則是由當紅明星蕭薔呈現獨立自主的樣貌，塑造出社會認為的年輕女性典範。」

廣告看出女性形象

透過漫畫，房瑞儀也回想起小時候對於長大的期待，「以前是不是也想過，20幾歲就要結婚生子？小時候喜歡看少女漫畫，也會覺得上國中就是要穿上制服談校園戀愛，好像有個時間表一樣。突然讓我很想回到過去，跟10歲的我說，其實我什麼都沒有完成。」

房瑞儀畢業自台灣大學職能治療系，為了學習藝術，再赴英國皇家藝術學院學習版畫，近年從插畫轉向漫畫創作。她從小就愛畫畫，卻一度因為學業而放下畫筆，直到大三才再開始用繪畫紀錄生活，如今一邊擔任職能治療師，下班後一邊創作，「反正我就是要畫一輩子的人。」

(中國時報)