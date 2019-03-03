閒章不閒 曾泰翔把玩中文字

2019年03月03日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

「閒章不閒，而是拉近通俗與深奧藝術殿堂的試金石。」閒章創作者，泰有文化藝術的曾泰翔，自幼習書法，而後進入廣告設計領域，又在英國倫敦藝術大學傳媒學院主修字體學，他認為印章的方圓之間，展現的便是東方文化的一方小天地。「可惜台灣人自己愈來愈不重視字體。」

西方文明著重簽名，東方文化則更重落款、鈐印，而與實用的姓名印、鑑藏印、齋名印不同，閒章多為吉語、祝辭、詩文等，另有文人精神與藝術情懷於其中，曾泰翔指出：「小小的一枚印，其實是版畫、文字、雕刻、圖像工藝的集大成，濃縮成可在手中把玩的物件。」為此他從醫學工程、廣告設計的背景一頭栽入篆刻、閒章的天地。

曾泰翔不諱言當代華人對閒章的需求不似古代，但當代的閒章亦有當代的設計感與趣味性的印文，讓用習慣了通訊軟體貼圖的現代人，對於閒章也有把玩、饋贈的樂趣。如他設計的一系列「酒閒章」，以酒為主題，印文內容包括「拿酒來」、「酒國英雄」、「酒國女漢子」、「禁止酒駕」、「醉翁之意不在酒」、「吐真言」等，頗有時下的「小編」風格。

印文著重趣味性，但曾泰翔表示，只是以此為一個入口，最終仍希望更多人看到中國文字的美，「現在創作的閒章，有點像台北故宮『朕知道了』紙膠帶」他相信先讓人感到興味，終會入門接近漢字的美學，「西方藝術是第一眼的，東方則是第二眼」意指東方美學的不張揚與細膩感，需要更多時間體會。

除了印文文案，文字本身的美感與設計才是曾泰翔的重點，如「吐真言」印，「朱文」與「白文」結合，且在「吐」字的「口」中藏「真言」兩字，讓閒章設計具現代感；而如「有爽」印，則是運用了瓦當的設計感，在文字外包覆雲形紋飾，在傳統中創新。

「寫字還是重要的！」曾泰翔對書法充滿情感，且認為不論哪個領域，都需要好好寫字「即便我大學4年讀的是理工，但那些電路圖，誰說不是線條的組成呢？」說書法、書道或許對現代人而言太嚴肅，曾泰翔認為閒章的未來，正是要以輕鬆的方式引領當代人把玩文字。

(中國時報)