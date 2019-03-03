篆刻接地氣 發揚漢字之美
「日本人竟有篆刻博物館、漢字博物館！」有感於日本人竟將印的藝術與文化保存得十分完整，「款」品牌經理鐘絢蓁希望代表個人身份、品味的用印文化，能夠在台灣「接地氣」，進而創立品牌，開發閒章。
「日本的印文化，多是由篆刻大家吳昌碩先生的弟子傳入。」鐘絢蓁分析，日本印文化雖被重視不綴，但她觀察日本所傳僅跟隨吳派的殘破風，「像是抽象畫，難免失之曲高和寡。」而台灣當年則因為一批文人隨國軍來台，文化得以傳承，甚至相較於近年重視書法、篆刻的大陸，台灣也因為文化未出現斷層，而在印文化上更具深度與廣度。
「如今很多人只以為『上善若水』4個字是一個日本清酒品牌，但其實是出於老子之言。」鐘絢蓁看到日本人對老莊、孫子兵法、三國等文化的大量活用，但華人近年反而多大量吸收、接受西方文化與美學。她感慨：「現在該是華人由西方回東方的時候。」
為了開發現代風的閒章，鐘絢蓁跟著藝術家學習篆刻，也接觸到不少大陸學習篆刻的年輕人，她也深感：「篆刻講究對文字結構的掌握，這對於熟悉繁體字的台灣人而言，實在是優勢。」她認為繁體字作為資源，台灣相對保持了用印文化的實用性與藝術性，儘管大陸近年極積推動傳統文化傳承與復興，但放眼所及皆是簡體字的字形美感養成，仍不及台灣。
以近3年的時間做研發，鐘絢蓁也發現，台灣的年輕人對閒章接受度比想像中高，此外也有不少人會在吃食之外，選擇具文化意義的印章送給國外友人，「希望身為華人，印和篆刻能被看見，並被珍惜地傳承下去。」鐘絢蓁認為，東方微型藝術的一方印，也能為現代的生活如鹽提味，增添美感。
(中國時報)
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