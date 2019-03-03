龍應台怒批東港溪除過頭
前文化部長龍應台2日在臉書發文「河川局，還給我！」她文中指出，屏東東港溪畔3月暮春時候原本紅毛草盛放，但2日她到溪邊探春的消息，卻看到一片枯乾災難，她質疑「河川局是預算太多了嗎？是前瞻預算消化不了嗎？」
龍應台寫道：「東港溪畔是個鶯飛草長的沼澤地。野灌木中有白頭翁，雜草叢中有鬼針草斑斕。三月暮春時候，紅毛草盛放，一路燦爛至天的盡頭、大武山的煙嵐裡，是我一整年的期待。」
「進入三月了，今天到溪邊探春的消息，卻看到一片枯乾災難。河川局已經讓外包廠商徹底剷除所有的『雜草』。全身武裝的工人在震耳的除草機器聲中答覆我驚詫的詢問：『河川局要我們每一兩個月就來除雜草…。』」
龍應台質疑：「每一兩個月就來除草？整個44公里的東港溪畔？所以暮春的紅毛草是從此看不見了？所以所有粉紅的含羞草花、橘色的蒲公英花、紫星星似的藿香薊花、藍澄澄的蝶豆花，都要剷除了是嗎？」
她問道：「河川局是預算太多了嗎？是前瞻預算消化不了嗎？」「公務機關可不可以理解：你剷除雜樹雜花造成的所謂統一整齊，所謂『乾淨』，是不可原諒、絕不可原諒的醜。」「還給我東港溪的雜樹生花。還給我！」
對於龍應台的批評，水利署副署長王藝峰表示，河川堤防近年因採用生態工法，自然長出許多植物，如果太靠近住家，恐會孳生蚊蟲；長得太長，則影響河堤步道暢通，才因此定期除草。
王藝峰表示，感謝龍應台的提醒，水利署也認為確實要兼顧生態。目前有計劃花季暫不除草，並請植物專家來評估、討論該如何訂定除草計畫。他也澄清，除草計畫的經費來自河道整體預算，已執行20多年，和前瞻預算無關。
(中國時報)
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