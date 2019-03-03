身高187崔振赫 張腿配合嬌小妹

2019年03月03日 04:10 中國時報 專訪溫博鈞

《馬成的喜悅》崔振赫（左）與宋昰昀在雨中相遇的一場戲，令觀眾印象深刻。

賣萌3連拍 （粘耿豪攝）

韓國男神崔振赫主演的人氣韓劇《馬成的喜悅》即將在中天娛樂台播出，他2月28日來台舉辦暌違4年的粉絲見面會，接受專訪時他坐在沙發上，修長雙腿向前方直伸，訪談間不時發出爽朗笑聲，思考問題時則無意識地仰望並抓頭，露出天真的大男孩般燦爛笑容。訪問途中他突然以手勢指示工作人員改站別處，原來是房間鏡子映出了工作人員的身影，卻只有他發現此事，展現專業又細心的一面。

「資料上我是186公分，其實又長高了一些，是187公分！」身形挺拔的崔振赫，在《馬成的喜悅》與身高約160公分的女主角宋昰昀被封為「最萌身高差CP」，他透露拍戲若遇身高問題時，會用「禮儀腿」稍微將雙腿打開，或讓女主角墊箱子演出，好讓兩人在鏡頭下身高差距不會顯得太突兀，「宋昰昀不怕脖子痠，她反而較擔心視線角度會不會奇怪。」

新劇衝高人氣

崔振赫在《馬成的喜悅》中與宋昰昀飾演的過氣明星一見鍾情，「現實生活中若遇到像她這樣開朗的女孩，我想我也有可能愛上對方。」他與宋昰昀在劇中有多場吻戲，整齣戲竟共親吻21次之多，成為該劇一大特色，崔振赫羞笑說：「我自己都沒有算得那麼清楚。」

《馬成的喜悅》讓崔振赫人氣再衝高，劇中他飾演的天才醫師罹患了「灰姑娘記憶障礙後遺症」，他坦白笑說：「這個病與病名完全是根據劇情想像出來的。」他自曝記憶力不算突出，有時見過的人一下就忘，「但背劇本因自己投入劇情，很快就能背得起來。」

自嘲台詞肉麻

劇中他大展「撩妹」功力，「真心是刻在心上的」、「就算忘記也要守護你」等多句深情台詞成為經典，見面會上他也和粉絲以中文逗趣重現，搭上深情肢體，全場樂翻。但若要他在平時這樣說卻不太可能，「這些台詞說起來自己都覺得不好意思，有些肉麻啊。」

崔振赫與宋昰昀兩人戲裡甜蜜，戲外也互動良好，宋昰昀還說過「很多時候都對崔振赫有種心動的感覺」，崔振赫說：「拍完《馬》劇我立即就投入下一齣戲的拍攝了，但我和宋昰昀在片場常聊天、也會互相開玩笑。」浪漫愛情韓劇《馬成的喜悅》即將在中天娛樂台播出。

(中國時報)