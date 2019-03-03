男神西裝誘惑勾魂粉絲
中國時報
報導溫博鈞
崔振赫（右）成為法國經典名牌首位亞洲模特兒，與西方模特兒面前毫不遜色。（取材自網路）
崔振赫2月28日在台終日行程滿檔，早上接受專訪、下午舉行記者會、晚上與粉絲見面，早午晚各穿著不同服裝現身，專訪所穿的服裝呈現不失莊重的休閒風格，記者會和見面會都以帥氣西裝露面。粉絲們見到「西裝男神」本尊現身不禁欣喜狂叫，很難不令人聯想起他參與的韓劇《繼承者們》中帥氣企業社長一角的英姿，更有不少粉絲是因他西裝姿態而紛紛「入坑」。
崔振赫則坦言不工作的時候，喜歡穿著舒適的衣服，而且竟是運動服，當下令不少粉絲感到意外。過去他曾是法國名牌「DANIEL CREMIEUX」擔任專屬模特兒，並拍攝了雜誌封面等平面視覺，更難得得是，他是該品牌有史以來第一位成為專屬模特兒的亞洲人。當時他赴該品牌位於紐約的總部進行拍攝，鏡頭下自在展現優雅氣息與成熟感性。崔振赫表示，在鏡頭前純粹以自身當下的感覺做出各種姿勢，而他身材高身兆，全身呈現出剛柔雙肩的線條感，沒有誇張表情，卻在嘴角間流露各種深刻情感。
他在4年前準備入伍時，前往日本東京舉行粉絲見面會，當時他就以西裝作為整場見面會的服裝主調，穿著黑色西裝搭配白色襯衫，平實的色彩難掩他精實的體格，並以他帶有磁性的溫柔歌聲演唱歌曲。「西裝、嗓音、身高」於是成為崔振赫專屬於他穩固的3大關鍵字，他的存在彷彿理想男性的實現，連男性觀眾也稱羨；再加上他自身的暖男氣質，藉由《馬成的喜悅》天才醫師一角完全發揮，成為他身為演員的一次最佳呈現。
(中國時報)
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