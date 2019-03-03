宋昰昀對戲崔振赫萌愛意
中國時報
報導溫博鈞
宋昰昀在《馬成的喜悅》扮演一名曾以牛仔褲代言暴紅而家喻戶曉的「國民初戀」女星，但因被陷害捲入醜聞，烙上「過氣藝人」之名，為爭當女一生吃活魚，還喝符水改運，更要扛起家計打工。她陰錯陽差在海外遇上崔振赫所飾演、患有「灰姑娘記憶障礙」的天才醫生孔馬成，兩人墜入愛河之後，衍生出種種意想不到的笑料。
有著純正鄰家女孩外型的她，之前藝名「金星」，2003年首次演出電視劇《小爸爸上學去》，近期在《幽靈》、《三流之路》等劇皆受關注、獲獎連連，在電影《親密陌生人》中也有出色表現。嬰兒般的肌膚成為她演技之外的一大的招牌，還公開分享過她不用眼霜、面膜，清潔臉部時逆著皮膚紋理等護膚祕訣。
《馬成的喜悅》去年9月在韓國舉行發布記者會時，主要演員崔振赫、宋昰昀、Hoya、李周妍一起出席，在拍照時間可見崔振赫與宋昰昀兩人甜蜜蜜十指緊扣，宋還貼心幫崔弄頭髮，看起來相當登對，令人聯想起劇中兩人的甜蜜。
宋昰昀當時表示，每次見到崔振赫的瞬間仍會心動，尤其是崔振赫是個沒有威嚴架子的前輩，兩人的想法與個性也頗相近，合作起來自在愉快。崔振赫在劇中對她猛放電，再加上劇中角色名為「喜悅」，讓她在拍攝時心中充滿正能量，保持著滿滿喜悅，讓她覺得「這角色就像是上天特地安排演出的！」
(中國時報)
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