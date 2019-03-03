女友陪健身周興哲5月踏蛋

2019年03月03日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

周興哲將在5月11日首次站上台北小巨蛋開唱。

周興哲推出數位EP《終於了解自由》成績開紅盤，2日他舉辦EP與歌曲〈你，好不好〉MV點擊破億慶功見面會，也當場宣布將在5月11日首度站上台北小巨蛋開唱，讓現場歌迷興奮不已。他透露已開始健身、上歌唱課，穩定交往中的主播女友趙岱新也貼心陪他跑步，督促他為演唱會做準備。

周興哲曾在2016年、2017年分別在可容納千人的台北Legacy、台北國際會議中心開唱，如今將挑戰萬人場地，坦言興奮與期待大過於緊張。為此，他開心砸百萬元買勞力士手表，犒賞自己達到新的事業里程碑。女友趙岱新雖貼心陪跑，但周興哲不忘虧女友跑步時都會落後他一圈，但笑說會買票給女友，讓她見證自己的表現。他甜蜜表示女友從不覺得他胖，但他自己希望可以再降低體脂，若健身成果夠好，屆時考慮在小巨蛋秀出精實肌肉。

用歌聲為粉絲慶生

昨慶功見面會上，有一名粉絲是2016里約奧運選手陳宇璿，她因比賽來不及見到胃癌末期的父親最後一面，上台時她表示，在巴西參賽的時候一直聽著周興哲的〈你，好不好〉，成為助她度過父喪的一股動力；也有女粉絲昨天生日，周興哲大方對著粉絲獻唱〈生日快樂歌〉。

(中國時報)