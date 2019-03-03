握棒球找球感 澎恰恰仍吞敗

2019年03月03日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

「2019台灣向陽盃明星公益棒球賽」2日在高雄澄清湖球場開打，澎恰恰領軍許效舜、Nono、阿翔、黃鐙輝、馬國畢、梅賢治等人組成閃亮之星明星棒球隊，對抗中華職棒退役明星球員，原本應邀擔任開球嘉賓的高雄市長韓國瑜因生病，臨時改由副市長洪東煒出席。

開賽前，澎恰恰信誓旦旦可完投7局，沒想到投到第3局就因手指破皮，只好被教練張泰山換下場，明星棒球隊最後以10：3慘輸給退役明星棒球隊，對此澎恰恰表示：「他們實在太強了。」

63歲的澎恰恰去年才帶隊到韓國釜山，與韓國歐巴進行明星棒球公益賽，主投6局才下場，這回率隊南下高雄比賽前，他雖沒時間練球，但比賽前2周他每天握著棒球睡覺，藉此熟悉球感，卻沒想到成績還是不盡理想。

難忘高雄香菇肉飯

這回南下高雄打球也勾起澎恰恰的回憶，他透露，小時候第一次全家出遠門就是到高雄，後來進入演藝圈，每個月都要到高雄的藍寶石歌廳作秀，每次入住在六合夜市旁的飯店，當時自己最期待就是收工後到夜市吃小吃，最常光顧的香菇肉飯至今都還令他難忘，也期待下次有機會再到高雄，一定要抽空去六合夜市大吃特吃。

(中國時報)