JJ新戰隊瞄準世界冠軍

2019年03月03日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

林俊傑（JJ）率領的電競團隊「SMG」，繼2017年成立《傳說對決》戰隊，2日以直播方式宣布再組《絕地求生》戰隊，為了各司其職，新隊員與2年前的戰隊不重複；JJ說：「醞釀了一段時間，終於要成立屬於自己的吃雞隊了，各位電競大哥大姊們，請多多指教！Team SMG來了！」目標瞄準世界冠軍。

2017年JJ和香港中國數碼文化集團、數碼文創合作，以代言權利金1000萬港幣（約3838萬台幣），轉換成中國數碼文化持股，成立《傳說對決》戰隊後，同年11月赴韓參加國際賽，擊敗12支電競戰隊成為世界冠軍，勇奪600萬台幣獎金。

JJ昨趁月底新巡演「聖所2.0」起跑前空檔，宣布成立第2支電競隊伍，自認是「被唱歌耽誤的電競選手」的他，昨在直播中笑說：「從我出道後第一張專輯開始，團隊就會從我生活日常中，找出一點元素（融入宣傳），大家都認為我像個…怎麼說，『網癮少年』吧，哈哈！」希望致力營造良好的電競產業環境，幫助有志於此的人找到方向及舞台。

(中國時報)