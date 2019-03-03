JJ新戰隊瞄準世界冠軍
林俊傑（JJ）率領的電競團隊「SMG」，繼2017年成立《傳說對決》戰隊，2日以直播方式宣布再組《絕地求生》戰隊，為了各司其職，新隊員與2年前的戰隊不重複；JJ說：「醞釀了一段時間，終於要成立屬於自己的吃雞隊了，各位電競大哥大姊們，請多多指教！Team SMG來了！」目標瞄準世界冠軍。
2017年JJ和香港中國數碼文化集團、數碼文創合作，以代言權利金1000萬港幣（約3838萬台幣），轉換成中國數碼文化持股，成立《傳說對決》戰隊後，同年11月赴韓參加國際賽，擊敗12支電競戰隊成為世界冠軍，勇奪600萬台幣獎金。
JJ昨趁月底新巡演「聖所2.0」起跑前空檔，宣布成立第2支電競隊伍，自認是「被唱歌耽誤的電競選手」的他，昨在直播中笑說：「從我出道後第一張專輯開始，團隊就會從我生活日常中，找出一點元素（融入宣傳），大家都認為我像個…怎麼說，『網癮少年』吧，哈哈！」希望致力營造良好的電競產業環境，幫助有志於此的人找到方向及舞台。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。