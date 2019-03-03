蕭煌奇毛絨控逛迪士尼血拼

2019年03月03日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

蕭煌奇2日受澎恰恰邀請，南下高雄擔任「2019台灣向陽盃明星公益棒球賽」表演嘉賓，獻唱〈天若光〉、〈你是我的眼〉2首歌曲，他雖是北部人，但認識不少樂手及長輩朋友住高雄，因此對高雄相當熟悉，洋洋灑灑就能開出一串美食清單，連駁二的網美景點都朝聖過。他表示高雄發展得越來越好，希望大家能多到高雄走走。

日前蕭煌奇造訪東京迪士尼，遊樂設施沒玩幾樣，時間都花在瘋狂血拼，被經紀人虧是「毛絨控」的他，發現巨型「毛怪」玩偶，二話不說立刻扛回台，還另外用紙箱託運，他擔心行李被誤拿，還在紙箱外寫了全家人的名字。

他近日接下「H.O.T校際原創音樂」大賽評審長，期望從中發掘新人，他鼓勵參賽者創作時不要怕別人聽不懂，「一定會找到喜歡自己的族群。」他參加過木船民歌大賽，同期參賽者有王力宏、張震嶽，他帶著自己創作的台語歌登台，但沒得名，這首創作至今也沒發表。

他先前忙著替不少歌手擔任製作，最近邵雨薇專輯製作告一段落，蕭煌奇笑說：「該幫幫自己了。」預計今年下半年發國語專輯。

(中國時報)