蕭煌奇毛絨控逛迪士尼血拼
蕭煌奇2日受澎恰恰邀請，南下高雄擔任「2019台灣向陽盃明星公益棒球賽」表演嘉賓，獻唱〈天若光〉、〈你是我的眼〉2首歌曲，他雖是北部人，但認識不少樂手及長輩朋友住高雄，因此對高雄相當熟悉，洋洋灑灑就能開出一串美食清單，連駁二的網美景點都朝聖過。他表示高雄發展得越來越好，希望大家能多到高雄走走。
日前蕭煌奇造訪東京迪士尼，遊樂設施沒玩幾樣，時間都花在瘋狂血拼，被經紀人虧是「毛絨控」的他，發現巨型「毛怪」玩偶，二話不說立刻扛回台，還另外用紙箱託運，他擔心行李被誤拿，還在紙箱外寫了全家人的名字。
他近日接下「H.O.T校際原創音樂」大賽評審長，期望從中發掘新人，他鼓勵參賽者創作時不要怕別人聽不懂，「一定會找到喜歡自己的族群。」他參加過木船民歌大賽，同期參賽者有王力宏、張震嶽，他帶著自己創作的台語歌登台，但沒得名，這首創作至今也沒發表。
他先前忙著替不少歌手擔任製作，最近邵雨薇專輯製作告一段落，蕭煌奇笑說：「該幫幫自己了。」預計今年下半年發國語專輯。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。