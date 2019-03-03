李博翔 男男同居有堅情
李博翔（前排左起）與姚偉濤、范文芳及新加坡演員拍新戲。
29歲李博翔因演出《我的老師叫小賀》中的「威哥」知名度大漲，去年底到新加坡拍電視劇《謝謝你出現在我的行程裡》，飾演台灣到新加坡念書的大學生，戲裡飾演宿舍房東的是昔日「小龍女」范文芳，他說李銘順天天帶兒子到劇組探班「阿姊」，每次都帶不少美食，讓演員大飽口福，這對「神鵰俠侶」結婚多年仍鶼鰈情深，讓他十分羨慕。
李博翔前年因感情事件鬧上警局，剛起步的演藝事業小受影響，時隔1年多已揮別陰霾，對談戀愛順其自然。他拍《謝》劇，與同戲大陸演員姚偉濤是室友，巧合都是獅子座，「姚偉濤說獅子座最大缺點就是衝動和浮躁，他只要把這兩點收起來，就是動畫片《獅子王》裡勇敢面對責任的辛巴。」從姚偉濤身上學到不少哲理。
產生革命情感
與姚偉濤「同居」時，有潔癖的李博翔做飯、洗碗、擦地板，包辦所有家務，姚負責倒垃圾，對方拿整塊雞肉入口，他看不下去還會幫忙切好，忍不住虧姚是「生活白痴」。2人在同一個試衣間討論衣服，感情要好，對這些曖昧互動，李博翔笑說：「可能人生地不熟，加上我們從沒錢到賺到第一筆酬勞一起去吃好吃的，有革命情感。」
曾被同性示愛
他年前與一群男網紅朋友到吉隆坡度假，被笑問會因此轉性？他說有許多同志朋友，還曾被陌生男透過臉書私訊傳下體照給他。他高中時就很有男人緣，曾被「7朵花」男同學示愛，「和這些朋友在一起，我也變得比較細心、懂得察言觀色，滿好的。」
(中國時報)
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