畢書盡登陸飆嗓被關小房間

2019年03月03日 04:10 中國時報 尤嬿妮

湖南衛視《歌手2019》第3輪踢館賽1日播出，畢書盡（Bii）飆嗓〈Nothing At All〉迎戰香港歌手許靖韻，曲末高音令人驚豔！出道9年第一次上大陸節目的Bii說：「表演前，你跟你的音樂合夥人，還有要PK的對手會被關在一個小房間裡，裡面有編導跟3台以上的攝影機，大家一起看前面的表演，會很不自覺地緊張、很不習慣。」

他所屬的老鷹音樂老闆李亞明特地飛到長沙挺他，Bii說：「亞明哥到現場來穩定我，上台前也要我深呼吸、叫我不要想太多，專注表演這幾分鐘，這次我跟我的團隊心態都一樣，就是好好去表演以及去體驗、去學習。」雖踢館結果要等下周才揭曉，但已有大陸網友爆料最終由許靖韻勝出。

近來忙於籌備新專輯、節目錄影的Bii，17日將前往新加坡參加兩年一度的慈善節目《真情無障愛》，該活動以「善小、夢大」為主題，動員當地藝人及海外來賓等工作團隊超過400人，台灣藝人除了Bii，當天還有張信哲、黃子佼等人共襄盛舉。

(中國時報)