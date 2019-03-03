鄒兆龍嗆挑釁者「有病去找獸醫」

2019年03月03日 04:10 中國時報 李承陽

鄒兆龍來台代言手遊，2日受訪時表示，日前在橫店拍完電影《如來神掌》，是時裝類型的武術片，他一直以武打片見長，不覺得膩，「因為拍動作戲養活我跟我家人。」演了那麼多打戲曾有人找上門單挑？鄒笑說：「我平常不打架的，銀幕上揮一拳就賺多少錢了。」還會告訴對方：「有病去找獸醫。」

51歲的鄒兆龍保養得宜，拍戲很少化妝，現今鮮肉演員滿街跑、醫美也很常見，他說：「以前拍戲被打臉，難道揍一次就醫美一次？」補充說以前被黑人演員踢歪鼻子，他現場用手把鼻子扭正，師父洪金寶導演只問一句：「還可以嗎？」他擦擦鼻血就繼續拍。

去年底鄒兆龍帶兩個兒子來台拍攝手遊廣告，兒子在美國長大，抱怨怎麼沒把他們的中文教好。遊台最難忘的風景是台北101，最愛吃牛肉麵跟水餃，也帶他們去吃自己最愛的滷肉飯。

日前電影《角頭3》演員名單傳得沸沸揚揚，鄒兆龍說沒接到回鍋邀請，自虧是因為第2集演不好才沒被找，「我不會主動，不會打著燈籠去找工作。」他表示來台工作的主因是情懷和回饋，酬勞倒是其次。

(中國時報)