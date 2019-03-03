張再興神明當室友 擠4坪屋
張再興去年憑電影《角頭2：王者再起》入圍金馬新演員獎，其實他已入行10多年，因以往黑社會背景全身刺青導致戲路受限，前幾年沒戲拍，在最苦的日子遇上了他的「室友」池府千歲王爺，啟發他創立粉專「我與池府千歲住在一起的日子」，開始帶著室友跑遍全台宮廟拍片宣傳。
張再興以往沒有信仰，5年前在東區閒晃時看見路邊一個紙箱裝著神像，紙箱已破爛不堪，他把神像撿走Po在網路上徵求認養，擲出最多聖杯的就是得主，最後送去中部某間廟。
隔年有個通靈老師看到他，竟能把他跟神像的故事全部說出來，再隔1年，那時他已無業10個月，在去咖啡廳吹免費冷氣的路上又經過一廟，糊裡糊塗抽到「籤王」，又一連擲出12聖杯，他看不懂籤詩請問圈內長輩，對方用台語告訴他：「你要緊了，是不是請走神明沒講清楚？」
張再興趕緊打給2年前收走神像的人，才發現對方剛收到神像1個星期因太舊就燒掉了，「難怪老師說有東西一直跟著我，原來是王爺。」於是他把戶頭裡僅存的1萬5000元挪1萬出來重新打造神像，把神像供在頂樓加蓋6樓、4坪大小的租屋處。
圈內好友參拜
跟王爺同住後張再興家裡香火鼎盛，荷包慘澹時可以跟室友同享供品，一些圈內好友都有家裡鑰匙，隨時可來參拜，女生倒貼要去他家，他也會直說：「我有室友喔。」跟王爺結緣後唯一令他不習慣的是睡覺不方便穿四角褲，「4坪而已，王爺擺哪裡好像都在看我。」
(中國時報)
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